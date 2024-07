L’evento durante il Baccanale Ecco l’Assemblea nazionale dell’olio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Imola capitale italiana; almeno per due giorni. Il 25 e 26 ottobre la città ospiterà infatti un’assembleadedicata al tema. Lo farà nell’ambito del, che quest’anno ha per tema proprio ‘Un filo d’olio’, un’espressione che rimanda a molteplici aspetti della cucina e della cultura locale. Il presidente dell’Associazionecittà, Michele Sonnessa, e il direttore generale Antonio Balenzano sono stati ricevuti l’altra mattina in Municipio dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini. Al centro dell’incontro c’è stato appunto lo svolgimento in città delche celebrerà i 30 anni dell’associazione, della quale Imola è entrata a far parte nei mesi scorsi.