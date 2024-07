Lega contro obbligo vaccinale Crisanti | E’ da criminali ottusi ignoranti ma non passerà…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) A Cityrumors.it il noto microbiologo e senatore dei Dem spiega la sua posizione su una vicenda che potrebbe creare una polemica interna: “Mi auguro che all’interno della maggioranza qualcuno abbia un po’ di senno” “Non so cosa si sia messa in testa la, ma quell’emendamento non credo sia possibile che possa passare, eliminare l’è una roba criminale che non ha alcun senso logico, ma non mi sorprendo visto da chi è partita l’iniziativa, ovvero da persone che non hanno il senso della misura e dell’intelligenza“. Non crede ai suoi occhi e a quello che sta sentendo da ore, il noto microbiologo e senatore del Pd Andreache una forza di Governo possa presentare un emendamento per eliminare l’dei vaccini, soprattutto per i minori e a Cityrumors.