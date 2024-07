GP Germania 2024 Morbidelli | Bella gara ho gestito male le gomme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) “È stata una bellissima, soprattutto la prima metà in cui mi sentivo molto forte. Pensavo di essere abbastanza veloce da recuperare Martin. Quando gli sono arrivato sotto, però, ho capito che avevo stressato troppo le”. Queste le parole di Francoal termine del Gran Premio di. “Ho cercato di vendere cara la pelle e lottare per il podio. Nella seconda metà diè stata dura resistere agli attacchi degli inseguitori. Era da tanto tempo che non lottavo con i piloti di testa, avendo un potenziale del genere. La voglia di lottare è una delle mie caratteristiche come pilota“. GP: “, hole” SportFace. .