Foti Fratelli d’Italia | Se si continua così non possiamo votare il bis di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "Di indispensabili a questo mondo non ce ne sono tanti. Se Ursula von derritiene di essere la migliore interprete dei risultati usciti dalle urne, presenti un programma all’altezza del voto di giugno". Se è preoccupato per l’andamento della trattativa per le posizioni di vertice nell’Unione europea, lo maschera benissimo. Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, non le manda a dire alla presidente uscente della Commissione che punta al bis: "Nessuno va con il cappello in mano a chiedere di essere rispettato perché riteniamo che un’equa e giusta considerazione all’Italia spetti di diritto". Significa che, allo stato attuale, FdI voterebbe contro la presidente uscente? "È evidente che se vogliono andare sulla strada tracciata nel recente Consiglio europeo, snobbando l’indicazione data dai cittadini nelle urne, con gli europei che hanno clamorosamente bocciato Macron e Scholz, vuol dire che sono sordi e ciechi e vanno a sbattere".