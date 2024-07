Elodie scende dal palco e bacia il pancione di una fan che chiamerà la figlia come lei | Speriamo non sia troppo stronz*a – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) L’ultima tappa di Road To Battiti, a Bari, ha regalato ai fan diun’emozione unica. Tra gli striscioni di supporto, uno in particolare ha catturato l’attenzione della cantante: “Elodea, puoi dare un bacio alla mia piccola?”. Ma la sorpresa è stata ancora più grande quando si è rivolta alla diretta interessata: “Appena ho visto lo striscione ho pensato fosse una bimba, invece sorpresa!”, ha esclamatodal, visibilmente commossa. “Devo dare un bacetto alla pancia, dopo. Tanti auguri!”. Promessa mantenuta nel backstage, dove la cantante ha incontrato la futura mamma, abbracciandola endole il ventre. Un momento di pura emozione, catturato in unTikTok che ha fatto il giro del web. Con la sua solita ironia,ha scherzato sulla futura personalità della bambina: “che non vengastronza, che c’è sto rischio un po’!“.