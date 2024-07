Ecco la Guardia turistica Obiettivo | non intasare il Pronto soccorso Ma è allarme medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Ci sarà laper l’estate a Massa Carrara: a Carrara è già in servizio dal primo luglio, a Massa, o meglio alla Partaccia, aprirà i battenti dal 15 luglio. Quest’anno, peraltro, l’Asl Toscana Nord Ovest ha lanciato una campagna battente, social e digitale tradotta in inglese e francese, per informare i turisti, italiani e stranieri, del servizio disponibile sui territori, con l’di riuscire soprattutto a nonnei mesi più caldi e affollati. La, infatti, offre assistenza medica, visite ambulatoriali, visite domiciliari e primo(anche per cittadini residenti). Il turista, compreso il cittadino straniero, è tenuto al pagamento delle seguenti tariffe: visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, visita breve per ripetizione ricette 10 euro.