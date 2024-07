Ecco il palio di luglio | Da Alemanno a Reni una bellissima opera che ha richiami storici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) La Vergine che, dal centro, irradia luce sulla città, nel pieno della notte. In basso due figure maschili, appoggiate a due giare da cui scorrono il Tronto e il Castellano. E’ ilper la Quintana di, realizzato dal pittore ascolano, ma di origini brasiliane, Andrè Benedetto. Un’molto suggestiva, che è stata presentata ieri mattina in pinacoteca e che ha riscosso tanti apprezzamenti tra i quintanari. Ad illustrare le caratteristiche del drappo, come sempre, è stato il direttore dei musici civici, il professore Stefano Papetti, presidente della commissione selezionatrice. "L’artista dimostra di conoscere bene come si dipingeva nel Seicento – ha spiegato il professore –. Questo è un olio su tela nel quale la città di Ascoli è stata riprodotta prendendo ispirazione dall’immagine dell’dell’Annunciazione di Pietro, conservata proprio nella nostra pinacoteca.