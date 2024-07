Alì e Alba gli incroci del destino | Vite e storie che si incontrano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) di Valentina Reggiani L’incontro tra due, tra due. E’ quello che avviene nelle le strade di Catania tra Alì e, due ventenni che appartengono a contesti completamenti diversi. Lui, figlio di un emigrato iraniano e orfano di madre, la sera aiuta il padre in kebabberia e di giorno si imbuca di nascosto alle lezioni universitarie di filosofia. Lei, cresciuta in una famiglia borghese e ‘concentrata’ a vivere il suo anno sabbatico. E’ quanto racchiude il libro ‘Sottovoce’ della scrittrice Martina Ásero, presentato giovedì pomeriggio alla Ubik di Modena. L’autrice, accolta da un libraio preparato e disponibile, Alessandro Lanferdini, responsabile della libreria, ha dialogato con la dottoressa Magdalena Vecchi. La platea è stata emozionata e partecipe, alcune persone sono arrivate ‘da lontano’, desiderose di conoscere Martina dal vivo, fedeli frequentatori del suo canale YouTube Ima and thebooks: Terzo canale italiano di divulgazione libri per numero di iscritti, ben 42mila.