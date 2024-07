Un viaggio nella cultura dello skate con Tommy Guerrero

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) "Per me loboard non è uno sport”, dice. “Quando ero un professionista non facevo una preparazione specifica e non avevamo un allenatore. Semplicemente andavo sulla tavola tutto il giorno, e poi mi divertivo tutta la notte”. Popolarissimo durante gli anni Ottanta e Novanta, lor californiano classe 1966 vive da tempo una seconda vita da musicista ed è fra i più autorevoli rappresentanti della vecchia scuola, assieme a colleghi come Tony Alva e Tony Hawk, che negli anni passati non hanno nascosto il loro disappunto in seguito alla decisione del Cio di inserire loboard nel programma delle Olimpiadi. Dopo il debutto di Tokyo, glir sono attesi anche a Place de la Concorde, dove si contenderanno le medaglie delle imminenti Olimpiadi di Parigi nelle specialità park e street.