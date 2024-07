Tour de France 2024 tappa di oggi 6 luglio | percorso orari tv Giornata ideale per le fughe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Ecco la prima veradaper ilde. Ottava, si avvicina il primo giorno di riposo ed il plotone potrebbe pensare di rifiatare lasciando andare un attacco da lontano. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con, altimetria, favoriti, programma e palinsesto.Si partir脿 da聽Semur-en-Auxois per arrivare a Colombey-les-Deux-Eglises dopo 183.4 chilometri e 2400 metri di dislivello. Sin da subito ci saranno pochi spazi per rifiatare: in rapida successione verranno affrontati la C么te de Vitteaux di terza categoria (2 km al 7.3%), la C么te de Villy-en-Auxois di quarta categoria (2.4 km al 5,5%) e la C么te de Verrey-sous-Salmaise di terza categoria (2.9 km al 6%) per passare poi per il traguardo volante di Lamargelle.