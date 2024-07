Star Wars | The Acolyte – La Seguace svelato un commovente Easter egg

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) Attenzione! Seguono spoiler. Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Ci avviciniamo alla fine della prima stagione di: The, una nuova serie live-action di Disney+. Ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, Theè ricca diegg e riferimenti alla componente letteraria del franchise – compresi alcuni dettagli nascosti in bella vista. Una voce sulla pagina ufficiale dirivela che il nome della nave di Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) in realtà ha un legame sorprendente con il suo passato. La nave è soprannominata Cantaros, dal nome dell’ex padawan di Vernestra, Imri Cantaros. Data la lunga durata della vita di Vernestra rispetto a quella umana, questo potrebbe significare che Imri è già morto prima degli eventi di: The