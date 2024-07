Spagna | distorsione al ginocchio per Pedri Euro 2024 finito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) L’peo ditermina qui. Il centrocampista spagnolo ha infatti rimediato una bruttaalnel corso della gara dei quarti di finale contro la Germania, e dunque non potrà aiutare la sua nazionale in semifinale contro la Francia e nell’eventuale finale. Dopo la brutta entrata di Kroos al minuto 8, non sanzionata da Taylor con la giusta ammonizione, il centrocampista del Barcellona ha dovuto abbandonare il campo, e nel post partita i primi referti effettuati hanno evidenziato unaal legamento laterale interno delsinistro. Nella giornata di oggi inoltre,si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare l’entità della lesione. Il suo posto contro i transalpini dovrebbe essere preso da Dani Olmo, man of the match contro la Germania.