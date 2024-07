Scherma | spada in ritiro a Bardonecchia dal 9 al 13 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Dal 9 al 13lamaschile e femminile di Dario Chiadò si ritroverà inin preparazione per i Giochi di Parigi 2024. In Piemonte ci saranno 26 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Il quartetto femminile designato per le Olimpiadi, neo campione d’Europa, sarà composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulio Rizzi e Mara Navarria. Con loro presenti anche Federica Isola, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Gaia Caforio, Alice Clerici, Anita Corradino, Carola Maccagno, Roberta Marzani ed Eleonora Orso. Al maschile ecco Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Jacopo Rizzi.