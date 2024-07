Palazzetti pieni come non accadeva dagli anni ’90 | così l’effetto Caitlin Clark ha ridato appeal alla WNBA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Arene sold-out (o quasi)nonda quasi 30, record di streaming e ascolti televisivi e social che impazziscono per lei.sta rivoluzionando il mondo della, sotto tutti i punti di vista. 20,366 tifosiT-Mobile Arena di Mandala Bay per Las Vegas Aces–Indiana Fever: era dal 1999 che non si registrava un datoalto in una singola partita del campionato femminile di basket americano. Solo l’ultimo di alcuni primati frantumati e polverizzati dragazzina di 22più spettacolare della lega. Ma se la piccola stella riesce fomentare la folla con una sua tripla da 9 metri, già si accendono gelosie e prime rivalità nei suoi confronti., la ragazza dei recordfa vendere più biglietti di LeBron James.