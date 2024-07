MotoGP Jorge Martin vince la Sprint Race del GP di Germania terzo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)torna al successo eladel Gran Premio dia Sachsenring: Francescoera partito bene, ma non aveva il passo per tenersi dietro tutti, mentre lo spagnolo è apparso sin da subito il più forte e di fatto è rimasto sempre al comando. Seconda posizione per un sorprendente Miguel Oliveira, chiude il podio, sesta posizione in rimonta per Marc Marquez.che nel Mondiale torna a +15 su. La partenza diè davvero eccezionale: il due volte campione del mondo si infila all’interno e in un paio di curve si mette al comando davanti Oliveira e, mettendosi alle spalle anche Raul Fernandez. Pecco non ha però il passo per strappare,è scatenato e gli rimane attaccato: prima con una staccata al limite non riesce a passare, ma rifinisce il sorpasso al giro successivo.