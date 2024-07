L’Unione Europea impone i dazi doganali sui prodotti Temu e Shein

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) In arrivo iperinfatti imporrà uno per tutti gli acquisti effettuati da rivenditori cinesi. Quindi non solo i due colossi dell’ultra fast fashion, ma anche rivenditori come Aliexpress (tra i più grandi rivenditori al mondo) saranno tenuti a pagare una tassa di passaggio su tutti ia basso costo che arriveranno. A riferire la notizia il Financial Times, affermando di avere già tre fonti a conoscenza della notizia. In merito esisteva già una soglia di 150 euro di riferimento, sotto i quali i beni acquistati in un altro Paese terzo non erano soggetti a questo tipo di tassazione. Arrivano iper: la nuova norma Stando ai dati riportati dalla Commissionenel 2023, sarebbero arrivati da Paesi terzi ben due miliardi di pacchi, con valore dichiarato sotto i 150 euro.