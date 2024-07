La Virtus guarda avanti Shengelia resta senza ’sconti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Latira diritto e non esce dal contratto che prevede la permanenza di Tokosotto le Due Torri. Questo non significa che alla V nera sia piaciuto il comportamento del giocatore che, stando alle dichiarazioni del ceo Luca Baraldi, aveva detto sì verbalmente alla proposta di prolungamento che il club gli aveva sottoposto, e che poi pare abbia cambiato idea dato che non ha firmato il nuovo accordo concordato. Versando centomila euro di buyout la società fino a ieri avrebbe potuto rompere l’accordo che prevede un ingaggio di 2 milioni euro netti per la prossima stagione, ma ha preferito tenersi il lungo georgiano anche se questa decisione complica le altre operazioni di mercato. Se il lungo georgiano avesse accettato la diluizione dei suoi compensi su due anni, il direttore generale Paolo Ronci avrebbe avuto una maggiore disponibilità economica per chiudere quei tre elementi stranieri che dovranno alzare ulteriormente il livello del roster.