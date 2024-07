La Uefa promuove Taylor la mano di Cucurella non si trovava in posizione innaturale The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Secondo quanto riporta The, “laè soddisfatta della decisione di Anthonydi non assegnare un rigore alla Germania nella la sconfitta ai quarti di finale di Euro 2024 per 2-1 contro la Spagna“. Durante Spagna-Germania, sul punteggio di 1-1, Musiala tenta il tiro dal limite dell’area ma becca ladipoco distante. Dopo le proteste dei tedeschi,ha confermato la sua decisione di non assegnare il calcio di rigore. Dopo poco è arrivato il 2-1 di Mikel Merino che ha portato la Spagna in semifinale. Oggi le critiche perriempivano le pagine dei quotidiano tedeschi e non solo. Anche Nagelsmann ha criticato la decisione dell’arbitro. In conferenza ha dichiarato di non capire «perché non sia stato rivisto al Var nonostante le 48 mila telecamere in campo.