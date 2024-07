I signor nessuno delle carceri non valgono meno di un Chico Forti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Al direttore - Nel 1816 Giulio, il figlio di Cesare Beccaria, allestì un’intera sala del palazzo milanese di via Brera per custodire i manoscritti del padre: un piccolo santuario domestico eretto in sua memoria. Quali sovrapporte agli ingressi della sala, commissionò a un ignoto pittore quattro tele a tempera. Due illustrano l’evento più memorabile della sua vita: la stesuradiverse bozze dell’opera che gli aveva dato una fama internazionale. La prima raffigura il momento che precede la scrittura: quello dell’ispirazione civile. La giustizia, velata e in ceppi, con aria affranta, è presentata da un Genio alato a Cesare. Questi, seduto sullo scrittoio, ruota le spalle per volgere lo sguardo verso di loro. Lo spettatore intuisce che sta alzando la voce per restituire dignità alla giustizia.