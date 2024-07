Greta Spreafico l’intercettazione del giardiniere che sarebbe di nuovo indagato per omicidio | Ma sì sono stato io

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è una svolta sul caso di, la donna di 53 anni di Erba (Como), scomparsa nel delta del Po rodigino il 4 giugno 2022. Dopo l’archiviazione del casodiAndrea Tosi, 58 anni,di Porto Tolle (Rovigo), stavolta non soltanto per distruzione e occultamento di cadavere, ma anche perpreterintenzionale. Qualche giorno fa era emersa la nuova riapertura del caso ma dalla procura non erano emersi nomi. Tutto ha preso il via da un’intercettazione, diffusa dall’emittente Telelombardia, in cui Tosi risponde «Ma sì,io» alla domanda di una terza donna che gli chiedeva se avesse ucciso la donna.intercettazioni risalenti all’ottobre 2022, successive alla scomparsa, contenute nel fascicolo della procura della Repubblica di Rovigo prima dell’archiviazione ma al tempo non ritenute attendibili.