Filippo Ganna scatta in salita e vince al Giro d’Austria | quarta tappa tricolore Ulissi leader

(Di sabato 6 luglio 2024)ha vinto ladel, attaccando inquando mancavano 400 metri al traguardo di Klas e battendo di forza l’intera concorrenza. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha piazzato una bella rasoiata nel tratto conclusivo del Kals/Grossglockner, un’ascesa di 12,4 km al 4,1% di pendenza media, e ha messo le mani sul 33mo successo da professionista, il terzo stagionale (in precedenza si era imposto nella secondo cronometro deld’Italia e nella prova contro il tempo dei Campionati Italiani). L’alfiere della Ineos Grenadiers si è prontamente rito dopo l’amaro secondo posto ottenuto quattro giorni fa in occasione del prologo in terra austriaca e ha lanciato un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà il colpaccio a cronometro e in pista con il quartetto dell’inseguimento.