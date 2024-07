Due bimbi morti e altri 56 con gravi lesioni per aver mangiato pizze Buitoni contaminate da batteri | Nestlè rinviata a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)in Francia percontaminato dilesurgelate. Ci sono voluti due anni di indagini ma alla fine gli inquirenti hanno stabilito che la multinazionale dovrà apparire in tribunale per quello che è stato uno scandalo alimentare di proporzioni mondiali. In pratica all’inizio del 2022 decine di bambini in tutta la Francia si ritrovarono contemporaneamente con casidi insufficienza renale: due morirono e56 ebbero. Difficile fosse una casualità. Infatti grazie alle solerti indagini dei nuclei antisofisticazioni d’oltralpe si risalì subito ad un minimo comune denominatore alimentare tra tutti i bambini: avevano consumatodella gamma “Fraîch’Up” della, tutte prodotte nello stesso stabilimento di Caudry, nel nord della Francia.