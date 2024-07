Continuano i lavori al Gewiss Stadium | posata la prima trave americana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel weekend del 16 settembre ilfarà finalmente il suo esordio al completo, con la capienza da 25mila posti e la nuova curva sud. Non sarà però l’unica novità che gli spettatori che accorreranno per Atalanta-Fiorentina potranno vedere, visto che nella giornata di sabato (6 luglio) è stataanche la nuovissima”. Negli ultimi giorni chi è passato su Viale Giulio Cesare l’ha vista poggiata sulla strada (chiusa) dietro la tribuna Rinascimento, ora invece si vedrà in quella che sarà la sua posizione: poggiata sulle estremità di curva nord e sud. Si tratta del nuovo impianto di illuminazione. Ne seguirà una gemella, quando la sud verrà ultimata anche dalla parte opposta, sopra la tribuna centrale. Le suggestive immagini sono state postate sui social: il colpo d’occhio è davvero impressionante.