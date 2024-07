Come è bella la nuova Dea Godfrey e Zaniolo colpi dell’estate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) "Non vedo l’ora di iniziare, sono onorato di essere qui". Niccolòscalpita per cominciare la sua avventura con l’Atalanta,ha spiegato nelle sue prime parole da nerazzurro affidate ai social. Ieri l’attaccante ligure classe ‘99 ha firmato insieme a Luca Percassi, il contratto che lo legherà fino al 2029 alla Dea. Operazione complessiva, a regime, considerando anche i bonus futuri, che arriverà oltre i 23 milioni ha fatto sapere il Galatasaray, rendendo pubbliche le cifre del trasferimento del giocatore. Acquisto importante per l’Atalanta, il secondo dopo il 26enne difensore inglese, acquistato la settimana scorsa dall’Everton per 10 milioni, senza dimenticare il riscatto definitivo di De Ketelaere dal Milan, sempre per 23 milioni più bonus.