Centro tenta di rubare le biciclette elettriche a due turisti denunciato

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di martedì aveva adocchiato duedal valore di cinquemila euro l’una, sul portapacchi di un’autovettura, una Mercedes parcheggiata in piazza Sant’Agostino, di proprietà di una coppia dibelgi. Un passante ha però notato le manovre sospette dell’uomo e si è avvicinato, chiamando al contempo la Polizia locale, intervenuta prontamente. Il ladro, un 23enne di nazionalità tunisina già destinatario di un decreto di espulsione e con precedenti specifici, ha così interrotto iltivo di furto, andandosi a sedere su una panchina a lato di Palazzo dei Musei, forse in attesa del momento giusto per portare a termine il colpo. Gli operatori di Polizia locale, avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso tutta la scena, l’hanno però rintracciato, fermato eperto furto.