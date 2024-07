Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 6 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente lunedì 1. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’esce allo scoperto con il Direttore Sportivo Piero Ausilio e annuncia il prossimo colpo di mercato, che riguarda il centrale di sinistra e di piede mancino. Escluso Alessandro Buongiorno, sempre più vicino al Napoli non essendo arrivata ancora un’offerta ufficiale per Stefan de Vrij, l’alternativa resta Hermoso o altri profili non ancora trapelati. L’è sempre più vicina a Tessmann del Venezia, resta solo da capire quale sarà la prossima destinazione in prestito.