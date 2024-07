Calcio Serie D Bomber Barranco lascia la Folgore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo Panatti, anche. È destinato a cambiare volto l’attacco dellaCaratese in vista della stagione 2024/25. E se l’addio del trequartista di Erba era atteso vista la svolta verso il 4-3-3, meno quello del27enne di Buenos Aires, beniamino a Carate Brianza, voluto direttamente dal presidente Michele Criscitiello, ma che nelle scorse ore ha ceduto alle lusinghe di una piazza importante quale è Reggio Calabria. Il giocatore arrivato a dicembre in Brianza dopo il girone di andata ad Albenga e autore in riva al Lambro di 11 gol giocherà per la LFA Reggio Calabria che altro non è che un nuovo tentativo di riportare in alto la Reggina dopo il fallimento del 2023. L’offerta dellaCaratese era decisamente congrua, ma la volontà del giocatore di confrontarsi in un contesto più prestigioso ha fatto la differenza.