Basket serie A2 Il play Berdini firma con la Sella Sarà il terzo italiano da quintetto

(Di sabato 6 luglio 2024) Dunque il 21enne marchigiano Nicola, a Cantù nell’ultima stagione,la scommessa giovane da mettere inin cabina di regia in casaCento? Dalle ultime indiscrezioni, e come anticipato dal Carlino, parrebbe proprio di sì. Dopo l’uscita dal contratto di Mussini e la scelta di Panni di rimanere a Bologna, l’asse Nicolai-Di Paolantonio avrebbe così virato sulla guardia Usa e sul. Niente di definitivo, ma gli ultimi segnali sono questi, e in una rosa di nomi non elevatissima per budget e opportunità rimaste sul mercato, ecco sbucare il profilo diappunto. Arrivato a Cantù nell’estate del 2022 come uno dei giovani italiani più promettenti,ha trascorso in biancoblù due annate in cui ha continuato il suo percorso di crescita sportiva ed ora la separazione dai brianzoli, per tornare, probabilmente in Emilia Romagna, dove giocò con la maglia di Ravenna nella stagione 2021/2022.