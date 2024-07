Basket | Italia prima comoda agli Europei Under 20 femminili Turchia nettamente battuta all’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Molto comodo l’esordio dell’20a Vilnius (dove giocano le azzurre) e Klaipeda. Il viaggio in Lituania parte con una netta vittoria sullaper 74-46. Subito protagonista Matilde Villa, autrice di 16 punti, mentre sono 10 quelli di Carlotta Zanardi. Dall’altra parte 17 di Elif Istanbulloglu e 10 di Berfin Sertoglu. Prossimo impegno domani alle 19:30 di fronte alla Finlandia. Pronti via, e nel giro di tre minuti Osazuwa mette insieme quasi da sola un parziale di 8-0 che fa partire molto bene l’nell’arena che, normalmente, è di casa del Rytas Vilnius. Sertoglu, la più attesa delle turche, prova a dare una scossa alle compagne, ma l’, tra le Villa, Arado e una convincente capacità a livello di passaggi, scappa via con agio.