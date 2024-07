Alluvione Figliuolo | 12 milioni di rimborsi a privati e imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 - Ad un anno dalla nomina a commissario straordinario per la ricostruzione post, il generale Francesco Paolofa un bilancio: "Superate le 400 pratiche per iper importi superiori a 12di euro". Il settore della ricostruzione pubblica per la messa in sicurezza del territorio, per il brevissimo e medio termine, è stato perimetrato e finanziato e, spiega in una nota, sono tantissimi i cantieri terminati e molti di più quelli in atto. "Con le ordinanze già emesse - dice il generale - ho finanziato 2.041 interventi che afferiscono alla viabilità delle strade provinciali e comunali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con uno stanziamento complessivo di circa 761,7di euro.