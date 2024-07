Traffico Roma del 05-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Luceverdedati trovati all’ascoltointenso incolonnato sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Ponte di Nona in direzione Tivolisono uscita dalla capitale su via Pontina code a tratti tra il raccordo anulare Aprilia verso Latina sul Raccordo Anulareintenso e rallentamenti in carreggiata esterna tra via della Pisana e via Pontina è ancora tra via Laurentina il bivio per Napoli incolonnato ilanche in carreggiata interna tra via Nomentana e via Casilina resta chiusa al transito per smottamento via Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese In entrambe le direzioni trasporto pubblico questa sera prolungamento dell’orario di servizio delle linee metropolitana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito