Telese Maria Venditti | La mia auto data alla fiamme è di nuovo funzionante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 9 Giugno 2022 la miavenivaalleper mano di due non identificati individui, con una svolta nelle indagini che attendiamo ma non è ancora arrivata. Ad un atto di tale brutalità e violenza, che ha scosso e offeso – insieme a me – tutta la nostra comunità, non potevo sperare, tuttavia, in una evoluzione più edificante”., presidente del consiglio Comunale diTerme torna su quella vicenda dolorosa ma questa volta con una buona notizia. “Si sono avvicendate preziose occasioni di incontro, scambio, attenzione sull’accaduto e attraverso queste ho conosciuto Valerio e la realtà di Carofano group – racconta-. La forza della passione, che sfida l’impossibile, la competenza ed il coraggio e il valore della solidarietà lo hanno portato a proporsi per una missione impossibile: dare nuova vitamiaincendiata.