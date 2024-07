Scomunica per mons Carlo Maria Viganò

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ex nunzio negli Stati Uniti non potrà celebrare messe né sacramenti.ignorha ricevuto la‘latae sententiae’ per scisma. Come precisato dai media vaticani, “alloto è proibito celebrare la messa e gli altri sacramenti, ricevere i sacramenti, amministrare i sacramentali e celebrare cerimonie di culto liturgico. È inoltre vietato esercitare uffici, incarichi o funzioni ecclesiastici e porre atti di governo”. La, tuttavia, è definita come una pena medicinale che invita al ravvedimento, mantenendo la porta aperta per un ritorno alla comunione. Il 21 giugno scorso,aveva reso pubblico il decreto che lo convocava a Roma per rispondere delle accuse, con la possibilità di nominare un avvocato difensore o presentare una memoria difensiva entro il 28 giugno.