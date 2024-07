Rinnovo contratto integrativo Welfare e incentivi economici per 12mila operatori Ausl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Grande soddisfazione per la Direzione Generale diRomagna per come sia stato promosso, a stragrande maggioranza, ildiRomagna per il personale del comparto: misure di, sostegno economico e valorizzazione degli, sono questi gli aspetti portanti dell’accordo. Infatti, erano scaduti mercoledì i termini per la valutazione della proposta didiRomagna, sottoposta al giudizio delle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali di categoria che, a stragrande maggioranza, si sono espressi favorevolmente all’accordo. Tutte le organizzazioni sindacali di categoria di tutte le province romagnole, ad eccezione della Uil di Forlì/Cesena e Ravenna, pur iscrivendo con nota a verbale i punti da migliorare, hanno sottoscritto l’accordo.