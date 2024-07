Prosegue la mobilitazione dei lavoratori del porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024)ladeidel. Stamattina si terrà un corteo che partirà alle 9,30 dalla stazione dei treni di Ravenna, in viale Farini, per arrivare in piazza del Popolo con presidio. Nel corso della mattinata una delegazione dei sindacati di categoria - Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil di Ravenna - e deisarà ricevuta in Prefettura. La nuova iniziativa si tiene dopo che oggi un nutrito presidio con corteo si è svolto neldi Ravenna in occasione della prima giornata di sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil di Ravenna. "La prima giornata di sciopero – commentano i sindacalisti – sta facendo registrare un’altissima adesione e il blocco completo per alcune ore dell’accesso alin concomitanza con il corteo".