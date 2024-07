Nino Spirlì ex presidente della Calabria | Lotto contro un tumore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Buonanotte, amiche e amici cari». Inizia così il post in cuirivela di essere malato di cancro. Il politico leghista,reggenteda ottobre 2020 a ottobre 2021, descrive così la sua lottala malattia: «Una santa giornata si conclude, una santa notte comincia. Ormai, senza pausa i dolori e i chili che vanno. Ma, non mi spaventano più. In verità, ho avuto giorni di sconforto. Poi, un giorno, ho sentito la Voce del Signore nel Getsemani. Anche Lui era sconfortato. E mi ha fatto sentire normale. Poi, ho pensato che, dopo il Getsemani, ci fu il Golgota. Ebbi paura. Poi, ho pensato che Gesù ne divenne Signore Trionfante. E mi sono tranquillizzato». La lottail cancro Dopodiché, senza troppi giri di parole,aggiunge: «Non ho un raffreddore».