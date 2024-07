MotoGP GP Germania | caduta di Di Giannantonio bandiera rossa nelle prequalifiche VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ledidel GP disono al momento ferme a seguito delladi Fabio Di. Il pilota italiano della VR46 ha perso il controllo della propria moto in curva 1. Laè stata esposta a causa dei danni provocati alle barriere protettive poste ai lati della pista. Di, che si teneva la zona della spalla dolorante, si è recato al centro medico per un controllo. Lì, non è stata evidenziata nessuna frattura, ma le condizioni del pilota verranno valutate nuovamenteprossime ore. https://x.com//status/1809216416828006868GPdi Di) SportFace. .