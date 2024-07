Milito | Lautaro Martinez? Era dell’Atlético Madrid! Poi parlai con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha partecipato a un evento organizzato dalClub via Emilia a Modena. L’ex attaccante, nel suo intervento, ha ricordato come abbia aiutato il club a prendere. TRASFERIMENTO AZZECCATO – Ieri,ha celebrato i sei anni dall’annuncio dell’acquisto di. L’attaccante argentino è arrivato nell’estate del 2018 dal Racing Club, dove si era imposto, ed è diventato uno degli acquisti migliori della storia recente del club. Ma poteva andare altrove, ossia all’Atlético. Questo se non fosse stato pervento di una leggenda dentro e fuori dal campo, Diegoricorda come ha portatoalIL SORPASSO –all’epoca era dirigente proprio al Racing Club, squadra dove aveva concluso la carriera e dove l’aveva iniziata