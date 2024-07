L’aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi l’annuncio di Salvini C’è l’ok dell’Enac

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Proprio oggi il cdaha approvato la richiesta di intitolare adi. E siccome l’ultima parola è del ministro dei Trasporti, penso proprio che il ministro dei Trasporti darà». Con una battuta, poiché è lui il titolare del dicastero, Matteoha annunciato chedi Milano– che a dispetto del nome si trova in provincia di Varese –al defunto fondatore di Forza Italia.l’ha dichiarato durante il suo intervento al Forum in masseria, kermesse organizzata da Bruno Vespa nella tenuta di sua proprietà a Manduria, in Puglia.ha appreso la notizia mentre si trovava già sul palco: ha ricevendo un messaggio direttamente dal presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.