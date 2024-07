La moglie di Bozzoli davanti ai pm | Ho perso la memoria La fuga continua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) C'è una prima svolta in una storia il cui finale è ancora tutto da scrivere. Giacomoresta solo nella suadall'ergastolo per avere ucciso lo zio Mario. La compagna Antonella Colossi e il figlio di nove anni sono tornati in Italia. "Mamma e bambino arrivano alla stazione di Chiari": nel primo pomeriggio è arrivata la telefonata dei genitori per avvertire i carabinieri che la figlia, gallerista d'arte come da tradizione familiare, stava rientrando in treno, alla stazione di Chiari, non lontano da Brescia. Sospiro di sollievo soprattutto per il piccolo dopo che i nonni ieri avevano chiesto a Giacomo di costituirsi per il bene del nipote. I due stanno bene, almeno a livello fisico, perché dentro questi giorni devono avere scavato delle turbolenze anche se da fuori possono essere sembrati una famiglia serena in vacanza a Marbella, nella Costa del Sol.