Io presidente? Proposta inattesa Non potevo dire no a questa città

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Gadda me lo aspettavo, ma mai mi sarei immaginato che al sindaco potesse venire in mente il mio nome come". Stupefatto, emozionato e anche un po’ commosso: Vincenzo Guerini, il mister della prima Serie A dell’Ancona, sarà la figura da cui ripartirà la nuova società. Per lui è pronto il ruolo di, anche se vorrà prima interfacciarsi con la nuova proprietà: "Non verrò a scaldare la poltrona, voglio portare il mio contributo con i fatti". Ma a distanza di un mese, quando lo interpellammo sull’ennesima debacle del calcio anconetano, l’umore è cambiato. Guerini, come ha reagito alladel sindaco Silvetti? "Sono rimasto senza parole, non sapevo come reagire. Se avessi rifiutato sarebbe stato offensivo verso una piazza che mi ha dato tanto, però magari poteva risultare presuntuoso accettare subito.