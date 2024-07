Il bikini coquette è la tendenza beachwear del 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Benché la primavera, per quanto fugace ed impercettibile sia stata, sia già un lontano ricordo questa estate Love is in the air, ancora. Mai tramonto sul mare è stato più romantico di così: il decisivo contributo a rendere dolce il sapore di questa calda stagione proviene dalle tendenze costumi, tendenze che promettono il loro idillio persino a quei cuori irrimediabilmente infranti. A scoccare l’infallibile freccia è, ancora una volta, l’esteticala quale ha farcito le spiagge con la sua onda rosa tutta fiocchi, pizzi e merletti. Dove e quando nasce l’esteticaQuasi come a volersi liberare dall’alone di fitta cupezza che ha ricoperto lo scenario modaiolo dello scorso anno, con la supremazia di stili quali il gothic-chic ed il dark academia, potremmo definire a tutti gli effetti laaesthetic come la definitiva – nonché alternativa – macrodel