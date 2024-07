Giacomo Bozzoli ancora in fuga è passato per Francia e Spagna L’invito del suocero | Costituisciti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prosegue ladi, condannato all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario e per averlo gettato nel forno dell’azienda di famiglia, anche se le forze dell’ordine pian piano stanno ricostruendo i suoi movimenti. La latitanza diLa notte del 30 giugno c’è una registrazione in un albergo spagnolo a nome di, dove potrebbe essere arrivato a bordo della sua Maserati Levante utilizzata per lasciare l’Italia prima della sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’ergastolo. Il latitante ha il passaporto scaduto, quindi ha presentato alla reception dell’hotel la carta d’identità che, come da prassi, è stata trasmessa alla polizia., che nelladovrebbe aver portato anche la compagna e il figlio di 9 anni, dovrebbe essereper la, ma gli investigatori non si sono sbilanciati troppo sul luogo preciso per non dare vantaggi al fuggitivo.