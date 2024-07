Getta bimba dalla finestra mamma condannata | Lo ha fatto perché temeva per la carriera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) “L’imputata non era disposta a mettere in pausa i suoi progetti di vita per un figlio, in particolare la sua crescita professionale”. Queste le parole con cui un giudice tedesco ha condannato una giovane, di professione manager di 28 anni, accusata di aver ucciso la figlioletta appena nata lo scorso annondola da una. La donna, Katarina Jovanovic, originaria di Lauffen am Neckar in Germania, è stata dichiarata colpevole di omicidio non premeditato dal tribunale distrettuale di Heilbronn. Stando a quanto ricostruito dall’accusa in aula, la signorache la neonata le avrebbe rovinato la. Per questo avrebbe tenuto nascosto la gravidanza a tutti, partorendo poi in segreto a casa sua nel settembre dello scorso anno.