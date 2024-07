Elezioni in Francia | Mélenchon o Le Pen? No Marine Tondelier | la novità in verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – “Mai abbassare la testa, mai abbassare lo sguardo, mai abbassare le braccia". Per chi ancora non la conosceva, è bastato ascoltarla alla manifestazione del Nuovo Fronte popolare in Place de la République a Parigi domenica sera, dopo il primo turno elettorale, per capire che il nemico numero uno di Jordan Bardella (eLe) è lei,, leader degli Ecologisti., 37 anni, leader del partito Les Écologistes dal 2022, ha iniziato la sua carriera nel 2014 come consigliera comunale di Hénin-Beaumont (Alta) La giaccad’ordinanza, la camicia bianca e i jeans (su X il suo fan club si chiama ’L’abitodi’), a 37 anni è il catalizzatore della sinistra francese e un incubo per Rn.