Colf e badanti in Italia serviranno 23 milioni nel 2025 | classifica regionale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il bisogno che l’ha diè in costante crescita. Siamo un Paese sempre più anziano, che necessita di operatori assistenziali. Un’equazione molto semplice, che garantisce una foto dell’poco allettante, in relazione alle prossime generazioni. Numeri alla mano, nel2,3di operatori e operatrici, come evidenziato dal rapporto 2024 Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico.in aumento Il lavoro presentato da Assindate dal Centro Studi e Ricerche Idos, evidenzia come le famigliene necessiteranno del supporto di quasi 2,3di soggetti rientranti nella categoria del “personale domestico”. Il numero preciso stimato è 2288mila unità, al fine di poter soddisfare il crescente fabbisogno di assistenza.