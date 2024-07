Chiara Ferragni sul caso uova di Pasqua | Pagheremo 12 milioni di euro ma è una donazione e non una sanzione | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)suldi: “1,2di” Dopo aver siglato un accordo con l’Antitrust sulla vicenda dellediha fatto chiarezza su quanto trapelato nelle scorse ore. In unpubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, l’influencer ha dito: “Sono felice di condividere con voi un comunicato importante, a cui tengo molto”. “Suldil’Antitrust ha accolto gli impegni su cui Tbs crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi: il primo impegno consiste in un contributo economico volontario che è una, e non una, per un minimo di complessivi 1 milione e 200milain favore dell’impresa sociale ‘I bambini delle fate’”. L’imprenditrice digitale, quindi, aggiunge: “Le società si assumono poi l’impegno, a cui tengo in maniera particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali della società dalle attività benefiche che comunque continueremo a fare”.