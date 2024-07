Che bello che belli | Guendalina Tavassi si è sposata Cosa hanno fatto e chi è il secondo marito

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Questa, davvero, neanche suoi seguaci se la sarebbero mai potuta immaginare. Non sembrava nello stile diche sin da quando i social sono esistiti e anche prima tramite il grande fratello ed i salotti televisivi o le riviste di gossip, ha sempre parlato generosamente della sua vita. Nozze a sorpresa. Qualche anno fa il suo matrimonio con Umberto D’Aponte era naufragato e nel peggiore dei modi che si possa augurare a chiunque. Lei e l’exsi sono accusati in ogni modo tramite i social, persino nello studio del loro avvocato. Un incubo finito per loro e i figli. Oggi, le nozze a sorpresa con Federico Perna. Che fossero intenzionati a convolare a nozze prima o poi non era un segreto. Eppure da una personalità come quellaci si aspettava una cerimonia bella che annunciata molto sfarzosa e soprattutto piena di invitati famosi.