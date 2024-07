Catania droga e pistola clandestina in garage arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un giovane catanese di 26 anni è statodalla Polizia di Stato per detenzione illegale di arma, con relativo munizionamento, e per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I fatti L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dai movimenti sospetti di due uomini che, alla vista della pattuglia, sono rapidamente saliti su una moto cercando di allontanarsi e di far perdere le loro tracce. Il maldestro tentativo di fuga è stato interrotto dai Falchi, che hanno fermato i due giovani per identificarli. Ilha mostrato un certo nervosismo, spingendo gli agenti ad eseguire un’approfondita perquisizione personale che ha presto fugato ogni dubbio sulle ragioni degli atteggiamenti tenuti dall’uomo fino a quel momento.