Caso Bozzoli la compagna Antonella Colossi e il figlio tornano in Italia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Svolta improvvisa nelGiacomo, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio e che è riuscito a darsi alla fuga e a far perdere le tracce di sé. La famiglia, che inizialmente aveva deciso di seguirlo nel suo piano di evasione all’estero, starebbe infatti tornando in, arrendendosi alla giustizia.starebbe quindi proseguendo da solo la sua latitanza.Leggi anche: Orban alla corte di Putin, la furia dei leader europei. E se lo cacciassimo? Come riportato dal Corriere della Sera, “si sono divisi i destini di Giacomo, dellae del”. Giacomoè latitante da lunedì dopo esser stato condannato in via definitiva all’ergastolo per omicidio dello zio Mario. Secondo le ultimissime ricostruzioni, lae ilstanno rientrando in treno dalla Spagna dopo che la famiglia ha trascorso 10 giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo nel sud del Paese.